Fare colazione permette di perdere peso? Sbagliato!

Quante volte avete sentito “la colazione è il pasto più importante della giornata”? È realmente così? A sostenere questa tesi ci sono diversi dietologi e nutrizionisti ma la situazione potrebbe cambiare a breve: uno studio della Monash University ha affermato che non c’è alcun nesso tra la perdita di peso con il mangiare la mattina.

La prima cosa che viene detta quando si vuole iniziare un nuovo regime alimentare è che fare colazione aiuterà a dimagrire. Il motivo è la sensazione di sazietà che si prova durante il resto della giornata e che andrebbe a ridurre l’apporto calorico quotidiano, inoltre sembra che le calorie che vengono bruciate siano maggiori. Secondo l’epidemiologa clinica Flavia Cicuttini, che è responsabile della ricerca pubblicata ultimamente sul British Medical Journal, non è così. «Molti degli studi esistenti infatti sono di tipo osservazionale e quindi, per metodo, non possono escludere che la perdita di peso nelle persone che fanno colazione sia dovuta a qualche altra variabile» afferma la Cicuttini. «Ciò non significa che i dati di quelle ricerche siano sbagliati, ma che non sono sufficienti a tirare delle conclusioni».

In conclusione: se volete dimagrire contattate un nutrizionista o un dietologo che vi consiglierà un'alimentazione su misura per voi.