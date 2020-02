San Valentino, tempo di baci: ecco la ricetta per preparare... quelli di cioccolato!

Niente di meglio che un bacio, a San Valentino. Se poi è di cioccolato...

Ecco la ricetta del Maestro della Scuola del Cioccolato di Perugia Massimiliano Guidubaldi.

- Ingredienti utili per la preparazione di 25 Baci circa: • Panna gr.45 • Cioccolato Fondente gr. 500-600 • Cioccolato Gianduia gr. 160 • Granella di nocciole gr. 80 • Nocciole intere tostate n° 25

- Preparazione: Per prima cosa realizziamo il temperaggio del cioccolato fondente che utilizzeremo per la copertura dei nostri Baci. Sciogliamo il cioccolato in una ciotola a bagnomaria o nel microonde e lo raffreddiamo versandone 2/3 su una superficie piana (ad esempio un piano di marmo o sulla leccarda del forno capovolta). Il cioccolato così raffreddato va nuovamente incorporato alla quantità rimasta, mescoliamo e controlliamo che la temperatura sia arrivata ai 31° (con una tolleranza di un grado in difetto o in eccesso). Disponiamo il cioccolato sciolto in una ciotola e procediamo con la nostra ricetta.

Riscaldiamo la panna fino ad ebollizione. Appena la panna bolle, aggiungiamo il cioccolato gianduia tritato, mescoliamo e otteniamo una crema liscia senza grumi. Completiamo aggiungendo la granella di nocciole. Lasciamo raffreddare il tutto 20 minuti circa e, con l’aiuto di una sac-a-poche o di un cucchiaio, formiamo dei piccoli mucchietti di ganache su carta da forno che poniamo in frigo per 15 minuti. Passati i 15 minuti, estraiamo i nostri mucchietti dal frigo e con le mani li arrotoliamo fino a formare delle palline. Poniamo una nocciola in cima a ogni pallina e, con una forchetta immergiamola completamente nel cioccolato fondente precedentemente temperato. Lasciate colare il cioccolato in eccesso e disponete le nostre creazioni di nuovo sulla carta da forno, lasciamo cristallizzare e…i nostri Baci sono pronti.