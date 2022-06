Whirlpool “Tra Spazio e Tempo” al Fuorisalone 2022

Un appuntamento atteso quello del Fuorisalone 2022, al quale Whirlpool sarà presente in due prestigiosi spazi della città.

All’Università degli Studi di Milano, Whirlpool è co-producer della Mostra di INTERNI “Design Re-Generation” in cui porta avanti il progetto iniziato con l’architetto Michele De Lucchi e AMDL CIRCLE nel 2021. L’installazione, creata in collaborazione anche con Alucobond, s’intitola “Sidereal Station”.

Una sorta di “cannocchiale” che punta verso il cielo e contemporaneamente mira a un obiettivo: quello di trovare un’armonia per stare bene con noi stessi e con gli altri, preservando l'ambiente fisico in cui tutti viviamo. Uno stimolo per pensare a un futuro di benessere per il singolo e per il Pianeta.

Benessere a cui contribuisce la Tecnologia 6° SENSO che rende gli elettrodomestici Whirlpool intuitivi, consentendo di risparmiare fatica e tempo da dedicare a se stessi. Perché coltivare il proprio benessere aiuta a ricaricarsi, riequilibrarsi e vivere meglio. Inoltre la Tecnologia 6° SENSO assicura prestazioni superiori con un impatto ambientale inferiore.

Whirlpool sarà presente anche in un secondo punto caldo della città, insieme ad Hotpoint. Nel cuore del Brera District, in Via delle Erbe 2/A, i due marchi accoglieranno i visitatori con un allestimento immersivo unico.

In particolare, Whirlpool offrirà un viaggio verso il benessere all'interno di tre "aree" dedicate, in grado di accompagnare le persone in un percorso che rappresenta a livello artistico lo stress quotidiano e gli effetti positivi dell'immergersi in un ambiente che ispira calma e quiete, completamente avvolti da una sensazione di well-being.

Lungo l'intera esperienza, i visitatori saranno guidati dalla Tecnologia 6° SENSO.

Hotpoint invece stimolerà il pubblico a riabbracciare il sentimento di “Home-Love” verso un'installazione immersiva, accompagnando i visitatori in un percorso emozionante fatto di momenti intimi e familiare: una sensazione di armonia che è aiutata ogni giorno dalle soluzioni tecnologiche degli elettrodomestici Hotpoint, alleati di fiducia nella gestione della vita in casa.

Grazie a un design dello spazio intelligente e unico, il pubblico avrà la possibilità di immergersi completamente nello stato d'animo suggerito e viverlo appieno l’essenza dei due brand. La location ospiterà anche un evento speciale di Hotpoint dedicato ai food lover: nel pomeriggio del 7 giugno, dalle 16 alle 18, si svolgerà “Le ricette del cuore di Hotpoint” con la partecipazione dello Chef Bruno Barbieri. L’evento ha posti limitati, prenotabili su eventbrite.com

Trovate maggiori info su whirlpool.it/fuorisalone2022 e su hotpoint.it/fuorisalone-2022.