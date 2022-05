ClioMakeUp alla prima Milano Beauty Week con due Master Class Live e un talk sulla “Bellezza autentica”

ClioMakeUp presente alla prima edizione della Milano Beauty Week è pronta per il ritorno al contatto con il pubblico!

L’evento dedicato alla cultura della bellezza e del benessere organizzato da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof si svolgerà dal 3 all'8 maggio a Milano.

All’interno della storica cornice di Palazzo Giureconsulti in Piazza dei Mercanti 2, ClioMakeUp parteciperà con un’intera giornata di eventi e speech aperti al pubblico.

Un momento di incontro con la Community da non perdere, per celebrare una nuova ripartenza!

La passione per la didattica di Clio Zammatteo, make-up artist di fama internazionale, e l’attenzione per il trasferimento delle competenze acquisite nel suo percorso professionale si traduce in Beauty Vibes, una Master Class Live che si terrà Venerdì 6 Maggio in due slot: rispettivamente una sessione al mattino alle ore 11.00 sino alle 12.00, e una al pomeriggio alle ore 14.30 sino alle 15.30. In questa occasione di confronto e scambio il pubblico potrà inoltre assistere anche a un talk - dalle ore 18.00 alle 19.00 - dedicato a un tema fondativo del brand e particolarmente caro a Clio: la Bellezza Autentica come equilibrio tra body positivity e self-empowerment. Autenticità come piena accettazione di sé in un percorso di miglioramento e crescita.

A moderare il confronto Elena Dominique Midolo, CEO di ClioMakeUp e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Interverranno al talk alcuni docenti di riferimento dei più prestigiosi atenei universitari italiani.

Le iscrizioni al Talk sono ancora aperte: è possibile scrivere alla mail pr@cliomakeup.com per riservare il proprio posto in sala.

L'evento, così come le due Master Class, sarà trasmesso in diretta anche sulla pagina Instagram @cliomakeup_official.