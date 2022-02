La Nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti alla Milano Fashion Week con Radio Monte Carlo

Dal 22 al 28 febbraio 2022 torna la Milano Fashion Week per la sua seconda edizione dell’anno, dedicata alla moda femminile autunno/inverno 2022/23.

La settimana della moda vedrà quest’anno una nuova protagonista che si prepara a sfilare sulle strade: la nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti.

Una classe che non passa inosservata: elegante come il suo colore, dinamica come il suo motore ibrido, e raffinata come i suoi interni.

Dal 22 Febbraio e per tutto il mese di marzo un esemplare della Ypsilon Alberta Ferretti sarà esposto presso il Moscova District Market, il rinomato spazio sito in Via Alessandro Volta 7A, dedicato alle private sales dei marchi della moda, dove i clienti possono accedere solo su invito e prenotazione online.

Sarà così possibile apprezzarne il perfetto equilibrio di contrasti in termini di colori, materiali e forme. Inoltre, tramite un QR code, i visitatori potranno collegarsi al sito Lancia.it, configurare la propria vettura personalizzandola a proprio piacimento e procedere con l'acquisto on-line tramite la piattaforma e-shop del sito.

La passerella della Fashion city car sarà accompagnata della musica di Radio Monte Carlo, partner ufficiale dell’iniziativa. Un primo assaggio della collaborazione si terrà il 22 Febbraio sera con il raffinato Dj set, che ha farà da colonna sonora al cocktail party esclusivo in occasione della Milano Fashion Week.

Inoltre, fino al 28 febbraio, Monica Sala racconterà, attraverso la voce dei protagonisti, la nascita della nuova serie speciale e della campagna di comunicazione “Tante personalità. La Tua” ideato dall’agenzia Armando Testa.

Due storie che si incrociano tra “la donna che ama le donne”, Alberta Ferretti, e “l’auto che le donne amano”, Lancia Ypsilon.

L’incontro tra Lancia Ypsilon e Alberta Ferretti è un viaggio alla scoperta delle tante sfumature che le donne esprimono quando scelgono un abito o un’auto, perché entrambi devono essere al contempo pratici ed eleganti.

Un viaggio iniziato in una sartoria a Cattolica, dove una bambina sognava di vestire donne bellissime, mentre a Torino, nell’atelier di una casa automobilistica, un gruppo di designer voleva trasformare un’auto da città in una vera piccola ammiraglia.

Siamo negli anni ’80 e la bambina è diventata un nome internazionale della moda italiana, si è spostata a Milano, dove ha aperto il suo headquarter e porta le sue creazioni sulle passerelle più importanti del mondo. Il suo stile è fatto di linee essenziali che interpretano una femminilità discreta e sofisticata, in cui convivono bellezza, armonia ed eleganza senza tempo, con l‘obiettivo di far star bene le donne.

E far star bene le donne è anche la missione della Lancia Ypsilon, la “fashion city car” che fa il suo debutto in società nel 1985, riuscendo a portare l’eleganza in un’auto da città.

Alberta Ferretti e Lancia Ypsilon, due storie che si incrociano in un percorso creativo incentrato su colore, materiali e finiture, per dare vita alla nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti.

www.lancia.it