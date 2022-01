OLTRE IL FESTIVAL, sta per partire il nuovo hub nella città dei fiori!

Musica, ecosostenibilità, accoglienza e sicurezza sono le parole chiave di OLTRE IL FESTIVAL, il progetto di RadioMediaset in collaborazione con Lancôme che dal 31 gennaio al 5 febbraio avrà luogo a Sanremo, in contemporanea con il Festival della Canzone Italiana, nella splendida cornice di Villa Nobel.

Qui abbiamo realizzato un innovativo media hub in cui trasmetteranno Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno.

Un luogo di incontro dove addetti ai lavori, ospiti e artisti si ritroveranno per raccontare e raccontarsi attraverso le radio, le iniziative dei partner e attività speciali digital e social. E da qui parleremo con il pubblico di tutta Italia. Preparatevi a partecipare, commentare, dire la vostra, condividere!

IL SALONE DELLE RADIO

Cuore pulsante della location, il palco e le postazioni interattive, del salone delle radio.

Qui nel corso di tutta la giornata i conduttori delle radio accoglieranno ospiti musicali e non, influencer, artisti e con loro chiacchiereranno di attualità, costume, benessere e bellezza con un occhio fisso sul Festival della canzone italiana.

Ogni giorno Radio Monte Carlo si avvarrà dei contributi di un’inviata di eccezione, l’attrice e conduttrice Chiara Francini.

Su Radio 105 invece Diletta Leotta si collegherà da Villa Nobel con lo studio di Milano per condurre il suo programma “105 Take Away”. Lo stesso farà Lucilla Agosti su R101.

Gli artisti in gara al Festival e gli ospiti interverranno in diretta su Radio Subasio che ogni giorno aprirà all’interno della sua programmazione sei finestre dedicate, così come Radio Norba presente a Sanremo con Claudia Cesaroni.

Radio Bellla & Monella sarà a Villa Nobel con Rossana Santolin, mentre Laura Padovani e Georgia Passuello, saranno le conduttrici di Radio Bruno.

Tanti gli ospiti Romina Pierdomenico, Paolo Costella, Emma Muscat, Noemi, Costantino della Gherardesca, Giulia Valentina, Maria Sole Pollio, Giorgia Venturini, Alessandro Borghese, Elisa Maino, Max Brigante, Nicolò De Devitiis e molti altri ancora...

LA MAISON LANCÔME, IL SALOTTO PIU’ FELICE DI SANREMO

Per il settimo anno consecutivo. Lancôme accenderà di bellezza il Festival di Sanremo.

Il progetto nasce dalla volontà di Lancôme di ricercare il percorso verso la felicità che giunge alla certezza che la musica sia gioia, sia l’energia che ti sostiene sempre, sia un insieme di emozioni da condividere con chi ami.

La Maison Lancôme proporrà una settimana di appuntamenti e servizi esclusivi nella splendida cornice di Villa Nobel trasformata per l’occasione in un palcoscenico privilegiato per “Note di Bellezza”, uno show digitale che andrà in onda da martedì a sabato sulla pagina Facebook di Lancome Italia e sui profili social delle radio!

Due gli appuntamenti al giorno in cui si parlerà di musica, felicità e autostima. Il primo alle h.13.00 condotto da Diletta Leotta, il secondo alle h.18.30 con una grande esperta Clio Zamatteo, in arte CLIOMAKEUP.

A OLTRE IL FESTIVAL, ANCHE UN COMPLEANNO SPECIALE DA FESTEGGIARE

Caffè Vergnano compie 140 anni e quale occasione migliore di Sanremo per celebrare questa ricorrenza che parla di tradizione, di eccellenza e di sogni?

Una parte di Villa Nobel si trasformerà in una vera e propria caffetteria Caffè Vergnano 1882 e accoglierà cantanti, artisti, influencer e amici in una location che per l’occasione si vestirà di ricordi e di bellezza ritratta in scatti fotografici d’autore.

Un angolo insolito dove si stringeranno relazioni esistenti e se ne creeranno di nuove. Perché il caffè è questo, è un rito sociale, è desiderio di condivisione, è voglia di stare insieme e di conoscersi.

Sarà un anno da celebrare e ricordare e vogliamo iniziare proprio da qui! Con uno sguardo sempre rivolto al futuro perché il domani è ancora tutto da costruire, insieme.

L’ORA DELL’APERITIVO CON I COCKTAIL DI VECCHIO AMARO DEL CAPO

Dopo una giornata a pieno ritmo, gli ospiti di Oltre Il Festival potranno godersi momenti di relax in compagnia dei migliori cocktail proposti da Vecchio Amaro del Capo.

I bartender saranno a disposizione per offrire a tutti i presenti l’'Aperitivo di Sanremo" come il ‘Calabro’, lo Spritz del Capo piacevolmente piccante che deve il suo gusto inconfondibile e originale al peperoncino di Calabria contenuto nella versione Red Hot Edition di Vecchio Amaro del Capo. Oppure il ‘Capotonic’ con Vecchio Amaro del Capo tradizionale, il più amato dagli italiani. Iconico e fashion, piace per il suo gusto elegante e allo stesso tempo rock. Anche in purezza, servito rigorosamente a -20°C nell’apposito bicchiere ghiacciato, Vecchio Amaro del Capo classico o piccante sarà il grande protagonista delle serate di Oltre Il Festival insieme alle altre specialità firmate Caffo.

E per celebrare al meglio la grande musica, in occasione del Festival Vecchio Amaro del Capo presenterà il suo nuovo spot a tutto rock!

A OLTRE IL FESTIVAL, SUCCHI DI FRUTTA BIO, LEGUMI E VERDURE 100% CON VALFRUTTA

Al Festival della canzone italiana non poteva mancare la migliore agricoltura del nostro Paese: Valfrutta, una filiera agroalimentare di oltre 14.000 soci agricoltori che coltivano in maniera sostenibile frutta, legumi, mais e pomodoro.

La celebre marca della “natura di prima mano” sarà protagonista negli spazi di Oltre il Festival con la gamma dei succhi di frutta Valfrutta BIO, mentre saranno in onda durante il Festival di Sanremo sulle emittenti del progetto RadioMediaset gli spot radiofonici dedicati ai Cotti a Vapore Valfrutta, una gamma di dieci referenze con legumi e verdure 100% italiani.

Tra i partner del progetto anche CODICE ICONA, GRANA PADANO, KIA, OROGEL, SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA, THUN.

Lunedì 31 gennaio la serata di inaugurazione a Villa Nobel con la proiezione in anteprima nazionale di “Vicini di casa”, il nuovo film di Paolo Costella con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni.

OLTRE IL FESTIVAL gode del patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Sanremo.