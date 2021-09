"Ognuno deve fare la sua parte per rispettare l'ambiente" parola di Bebe Vio

Sorgenia torna a far sentire in radio la propria voce per la diffusione delle energie rinnovabili e per la sostenibilità sociale e ambientale. Cedendo la parola alla giovane campionessa Bebe Vio lancia il messaggio che “ognuno deve fare la sua parte per rispettare l’ambiente e accompagnare la transizione energetica”, proprio quello che Sorgenia è impegnata a diffondere nella community dei propri clienti, stimolandoli all’attivismo nell’ecologia e aiutandoli ad adottare abitudini sempre più sostenibili, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno.

Sul proprio sito l’azienda si impegna così a fornire le informazioni utili per essere consapevoli dell’emergenza ambientale in corso, e fornisce una mappa di tutte le aziende, comitati, associazioni e persone impegnate a cambiare il Paese.

Alla sostenibilità, alle fonti energetiche rinnovabili e alle scelte che possono portare ogni persona a costruire un futuro migliore è inoltre dedicato il podcast “Your Next Energy”, mentre tra le iniziative più interessanti c’è uno strumento digitale per misurare il proprio carbon footprint collegato a una serie di azioni pratiche per adottare uno stile di vita più sostenibile.

Sorgenia è inoltre impegnata al fianco delle associazioni del territorio, come nel caso di WAU! Milano per il plogging in città, la raccolta di rifiuti mentre si fa jogging, con una serie di appuntamenti nel corso dell’anno.