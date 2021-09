ELECTRIQA TOUR: il mondo elettrificato Mercedes nel cuore di 18 città italiane

Prosegue con successo l’ELECTRIQA Tour, il roadshow partito da Cagliari il 24 luglio nato per far conoscere il mondo elettrificato Mercedes in 18 città italiane.

Protagoniste di ogni tappa, la nuova gamma full electric firmata Mercedes-EQ, con EQA e EQC. Non potevano mancare anche due dei modelli di maggior successo della famiglia plug-in hybrid: la GLA 250 e la GLC 300 4MATIC.

Partecipare all’ELECTRIQA Tour permette di scoprire le soluzioni, l’impegno e la visione di Mercedes-Benz. La principale azienda mondiale di auto di lusso si dirige decisa verso un futuro “emissions-free”. Entro il 2022, offrirà infatti veicoli elettrici a batteria (BEV) in tutti i segmenti in cui è presente. Dal 2025 in poi invece, tutte le architetture dei nuovi veicoli saranno esclusivamente elettriche e i clienti potranno scegliere un’alternativa completamente elettrica per ogni modello.

Molte ancora le sfide da affrontare per agevolare la transizione alle nuove tecnologie. Tra queste quella di riuscire a creare una nuova cultura nei consumatori, sfatando falsi miti legati all’elettrico (e ibrido) e propendo occasioni per avvicinare i clienti alla mobilità 100% elettrica direttamente o passando attraverso le motorizzazioni plug-in hybrid, ponte ideale verso una nuova era della mobilità sostenibile.

Davanti al più grande cambiamento nella storia dell’automobile è fondamentale che a questa rivoluzione possano prendere parte tutti: case automobilistiche e consumatori.

Durante gli appuntamenti dell'ELECTRIQA Tour è possibile provare le vetture in test drive e avere risposta a tutte le domande più comuni legate alla mobilità “alla spina”: dalle modalità di ricarica, alla dinamica dei consumi e risparmi. Un modo per avvicinarsi a nuove tecnologie e scoprire come sono semplici da comprendere e divertenti da utilizzare.

Il tour, che sta attraversando tutta l’Italia, terminerà nel mese di dicembre. Il calendario per scoprire la tappa più vicina sul sito https://www.mercedes-benz.it/