LANCÔME presenta “RADIO MONTE CARLO BEAUTY” e “SKIN STORIES”: episodio 1

Da giovedì 8 aprile, sulle frequenze di Radio Monte Carlo, un nuovo progetto in collaborazione con Lancôme: “Radio Monte Carlo Beauty”, la rubrica che apre una finestra sulla bellezza e la cura della pelle.

In dieci appuntamenti con i più importanti esperti del mondo skincare e una delle attrici più amate del panorama cinematografico italiano, si alterneranno in un botta e risposta con Rosaria Renna, svelando tutti i segreti per prendersi cura della propria pelle con i prodotti più adatti e la miglior routine quotidiana per mantenerla sana e radiosa.

Il microbioma umano, pre e probiotici, corrette abitudini per mantenere la pelle nella condizione migliore, come prevenire e curare le rughe, i piccoli accorgimenti per un trucco last minute.

Oggi parliamo del microbioma umano con il Dott. Fabio Piccini (Medico chirurgo, Psicoanalista, Ricercatore in Scienza della nutrizione e disturbi del comportamento alimentare, Direttore Progetto Microbioma Italiano) che risponderà ad alcune domande...

Cos’è microbioma umano?

Qual è la differenza con il microbiota di cui si sente anche tanto parlare?

Perché il microbioma è così importante? Qual è la sua funzione?

Perché la scienza del microbioma diventa sempre più importante anche nel mondo della cosmesi?

Buon ascolto!