LANCÔME presenta “RADIO MONTE CARLO BEAUTY” e “SKIN STORIES”

Da giovedì 8 aprile, sulle frequenze di Radio Monte Carlo, un nuovo progetto in collaborazione con Lancôme: “Radio Monte Carlo Beauty”, la rubrica che apre una finestra sulla bellezza e la cura della pelle.

In dieci appuntamenti in onda il giovedì alle 10.30 all’interno di “Due come noi” i più importanti esperti del mondo skincare e una delle attrici più amate del panorama cinematografico italiano, si alterneranno in un botta e risposta con Rosaria Renna, svelando tutti i segreti per prendersi cura della propria pelle con i prodotti più adatti e la miglior routine quotidiana per mantenerla sana e radiosa.

Il microbioma umano, pre e probiotici, corrette abitudini per mantenere la pelle nella condizione migliore, come prevenire e curare le rughe, i piccoli accorgimenti per un trucco last minute. Questi sono solo alcuni dei temi che i quattro esperti: il Dott. Fabio Piccini (Medico chirurgo, Psicoanalista, Ricercatore in Scienza della nutrizione e disturbi del comportamento alimentare, Direttore Progetto Microbioma Italiano), la Dott.ssa Federica Osti (Dermatologa e parte della community MySkin), Paola Antonioli (national MUP Artist e Education Manager Lancôme) e l’attrice Chiara Francini.

E per approfondire gli argomenti trattati, una bella sorpresa: SKIN STORIES! Tutti i contenuti in versione estesa saranno resi disponibili in formato podcast su tutte le principali piattaforme e ascoltabile quando e vuoi e dove vuoi anche sul sito Lancôme e dal player qui sotto: