In questi giorni in radio stiamo scoprendo il “microbioma”: un vocabolo nuovo, che fa parte del linguaggio della bellezza da quando Lancôme ha creato Advanced Génifique: il siero nato da 16 anni di ricerca, arricchito con 7 frazioni di pre-e-probiotici che agiscono sul microbioma della pelle. Advanced Génifique promette risultati eccellenti e provati: rende la pelle più forte, compatta, luminosa… Insomma: dall’aspetto più giovane!

Per saperne di più ci siamo rivolti alla dottoressa Stefania Bizzarri, Medico Responsabile Ambulatorio di Medicina Estetica INI Grottaferrata che per prima cosa ci ha spiegato perché “microbioma” è così importante.

“Perché è rappresentato dai batteri “buoni” che vivono nel nostro organismo. Si trovano nell’intestino ma anche sulla nostra pelle: aiutano a mantenere una giusta idratazione e contribuiscono al benessere della pelle.”

E come mai è così importante nella cosmetica?

“L’invecchiamento non è solo un tema genetico ma anche un problema di alterazione del microbioma. In questo periodo è fondamentale proteggersi indossando la mascherina, ma indossarla per per tante ore si crea un microclima che può alterare il microbioma anche a causa dell’aumento dell’anidride carbonica. Ecco perché è importante ristabilirne l’equilibrio!”

Seguite gli appuntamenti con dottoressa Stefania Bizzarri su Radio Monte Carlo e scoprite in profumeria la sorpresa riservata per voi da Lancôme… con Advanced Génifique, ricevete in regalo il formato del siero da 20 ml.!

