Sei pronta per dare alla tua pelle nuovo inizio? Riparti dalla profumeria!

La leggenda di Life Plankton™ e dei suoi miracolosi poteri rigeneranti fa parte del DNA di Biotherm e ha una storia affascinante.

Nel 1952 il Dott. Jos Jullien durante un viaggio nei Pirenei francesi scoprì infatti una fonte miracolosa: in questo luogo, dopo la battaglia, gli antichi romani facevano il bagno per lenire le ferite.

In questo luogo scoprì Life Plankton™, un raro e straordinario ingrediente vivente tra i primi organismi sulla terra, ed esclusivo di Biotherm. Dopo 8 anni di ricerca, l’équipe di biologi del brand ha messo a punto un singolare processo di bio-fermentazione chiamato Fermogenesis™, che consente al Life Plankton™ di essere concentrato 400.000 volte in più rispetto al suo habitat naturale.

Tornando ai giorni nostri sappiamo quanto la nostra pelle deve combattere un numero sempre maggiore di agenti esterni: inquinamento, alimentazione non correttamente bilanciata, fumo, raggi UV e mancanza di sonno.

Il nostro corpo è sottoposto ogni giorno ad aggressioni continue e, per aiutare la pelle ad affrontare le aggressioni quotidiane, Biotherm propone LIFE PLANKTON™ ELIXIR, uno straordinario trattamento rigenerante cui formula unica ha un’incredibile bio-affinità con tutti i tipi di pelle.

In soli 8 giorni conferisce alla pelle un aspetto più giovane e compatto. LIFE PLANKTON™ ELIXIR infatti favorisce la rigenerazione della pelle grazie alla frazione probiotica di Life Plancton. L’acido ialuronico rimpolpa e la vitamina C illumina.

Amiche di Radio Monte Carlo, avrete capito dunque il consiglio: se siete pronte per un nuovo inizio, ripartite dalla profumeria!

In più, acquistando in profumeria Biotherm Life Plankton Elixir o un cofanetto Life Plankton riceverete subito la summer box con due prodotti corpo in regalo!

Regolamento e punti vendita aderenti richiedibili a L’Oréal Italia S.p.A.

Operazione a premi valida dal 15.06 al 15.07.2020