Ildo Damiano ai microfoni di Radio Monte Carlo, per raccontare le “donne contemporanee” del Festival.

Si è aperta la settimana del 70° Festival di Sanremo e quest’anno Radio Monte Carlo la seguirà prestando particolare attenzione alle donne insieme a Grazia e Lancia Ypsilon Monogram, la fashion city car dall'abito “double color” perfetta per donne contemporanee.

Da lunedì a venerdì, alle 9.17 all’interno di Bonjour Bonjour, con Monica Sala, Massimo Valli e Stefano Andreoli e sabato e domenica, alle 11.17 con Erina Martelli.

Tutti i giorni, sarà Ildo Damiano, fashion editor di Grazia, tra i più affermati d’Italia, a raccontarci cosa succede dietro le quinte del Festival più famoso d’Italia.

Sanremo non è solo grandi canzoni, è anche grandi feste, proprio come quella che c’è stata domenica all’Hotel Royal. Il party organizzato da Grazia e TV Sorrisi & Canzoni, un evento tra i più attesi da sempre, è da sempre la passerella di anticipo di quelli che saranno i look che vedremo in questi giorni sul palco del Teatro Ariston.

Tra i molti volti noti, quella che sicuramente si è fatta notare di più è Elettra Lamborghini con un look come nel suo stile molto appariscente. E' lei anche una delle sorprese più attesa, alla sua prima volta alla kermesse musicale. Sarà in gara con il brano “Musica (e il resto scompare)”.

Tra le più eleganti della serata Elodie con un abito stile jungle di Versace che ha ricordato un po’ Jennifer Lopez. La cantante sul palco dell’Ariston porterà il brano "Andromeda" scritto da Mahmood, vincitore dello scorso anno.

Visualizza questo post su Instagram Si comincia! @sanremorai @versace Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 3 Feb 2020 alle ore 2:30 PST

Al party di Grazia e TV Sorrisi & canzoni si è fatta notare per il look anche Irene Grandi. Per lei abito trasparente e stivaletti “cosa che è sembra rock ma che sul palco non funziona” secondo il giudizio attento di Ildo Damiano.

La cantautrice torna al Teatro Ariston con un brano - “Finalmente io” - scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Si tratta di una una sorta di viaggio interiore nel quale rivive i suoi anni passati, ciò che è stata e ciò che è oggi: una donna matura che può guardare al passato con una nuova consapevolezza.

Il viaggio alla scoperta delle donne di Sanremo – attente allo stile e non solo - continua domani con Ypsilon Monogram. Salite a bordo!