Quest'anno a Natale Griffe si tinge di rosa con il “GRIFF-MAS”

Raccontare delle “Profumerie Griffe” significa parlare del più grande punto di riferimento della città di Messina per il mondo del beauty. E non solo… significa parlare di una storia, quella della famiglia Casella, iniziata in questa città 30 anni fa.

Specializzata in fragranze, cosmetica, make-up, strumenti di bellezza, servizi e prodotti dei marchi più prestigiosi, le Profumerie Griffe, nel corso degli anni, hanno portato il beauty ben oltre i confini di Messina, passando da negozio a prestigiosi store.

La catena oggi è costituita infatti da 18 punti vendita che si affacciano sul litorale tirrenico e ionico della Sicilia a Messina, Catania, Cefalù, Caltanissetta, Giardini Naxos, Capo d'Orlando, Patti, Brolo, Sant'Agata di Militello, Villafranca Tirrena. Li trovate anche on line al sito profumeriegriffe.com.

Il prestigio di Profumerie Griffe è confermato dalla fiducia delle più importanti aziende mondiali del settore: Lancôme, Yves Saint Laurent, Biotherm, Helena Rubinstein…

Quest'anno a Natale, Griffe si è tinta di rosa con il GRIFF-MAS.

Il 20 dicembre dalle 18 ci sarà un evento molto originale: l’invito è quello di presentarsi nello store di Capo D’Orlando - via Maddalena, 47 - con un look “cocktail dress” solo così si potrà ricevere dei consigli di un vero (e molto noto!) esperto per un nuovo look per le feste ed essere coccolate da un make-up artist e un hairdresser.

E questa è solo una delle “beauty activity” firmate Profumerie Griffe: per scoprirle e trovare lo store più vicino basta visitare il sito profumeriegriffe.com.

Merry GRIFFmas!