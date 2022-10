A Monte Carlo le più belle creazioni floreali

ANCHE A MONACO LA XXII SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO

Dal 18 al 21 ottobre nel Principato di Monaco si svolge la XXII Settimana della Lingua italiana nel Mondo, un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana. Cinque gli appuntamenti organizzati dall’Ambasciata d’Italia.

PROGRAMMA

Il 18 ottobre, in presenza dell’Ambasciatore Giulio Alaimo, l’apertura ufficiale con la “Giornata della Dante” e con il recital dell’attore Paolo Conversano intitolato “Andata e ritorno”. Si tratta di un viaggio nella poesia italiana del XX° secolo. In programma anche la presentazione di tutti gli eventi culturali della stagione 2022-2023 organizzati dalla Dante Alighieri Comitato di Monaco, di cui Radio Monte Carlo è media partner. L’appuntamento è al Tunnel RIVA ore 18.15, sul molo Antoine 1er.

Dalle 18,30 la mostra “Atleti - Ritratti di giovani atleti italiani e monegaschi”, curata da Paolo e Tullia Canciani, presso lo Spazio d'Arte Comité A.I.A.P.

Il 19 al Théâtre des Varietés, ore 19, si svolgerà la conferenza “L’Italiano: una lingua giovane dal passato antico” con il Prof. Giuseppe Patota e la Prof.ssa Valeria Della Valle, e con gli interventi recitati da Pietro Conversano.

Il 20 ottobre andrà in scena lo spettacolo teatrale “Mistero Buffo”, Opera di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Matthias Martelli con la regia di Eugenio Allegri, sempre al Théâtre des Variétés alle 19.

Il 21 ottobre finale con la proiezione del film “Dante, per nostra fortuna, interpretato da Massimiliano Finazzer Floris. La Divina Commedia viene raccontata attraverso un cortometraggio e la danza contemporanea vista con gli occhi di un bambino. Si comincia alla 18,30 al Théâtre des Varietés.

53° CONCORSO INTERNAZIONALE DEI BOUQUET



Si svolge in presenza della Principessa Caroline di Hannover, sabato 15 e domenica 16 ottobre presso il Tunnel Tiva sul molo Antoine 1er. La manifestazione è alla 53ima edizione, i fioristi arrivano da tutto il mondo e c’è anche l’Italia. Le creazioni floreali devono ispirarsi al tema scelto per questa edizione che è “I colori nella moda”, declinato in sei categorie e in particolare a grandi firme della moda come Chanel, Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Christian Louboutin e Lacroix. C’è anche una categoria dedicata ai cappelli da indossare durante i matrimoni. Sarà una giuria internazionale a decretare i vincitori. Per il pubblico l’ingresso è libero e gratuito. L’esposizione è aperta sabato dalle 18 alle 20,30 e domenica dalle 9,30 alle 18.

Andrea Munari

(In foto: Concours Bouquets 2021 - Una delle creazioni premiate - ©Direction de la Communication-Manuel Vitali)