Il concerto in ricordo dalle Principessa Grace di Monaco



16 SETTEMBRE 2022





Il 14 settembre 1982, la Principessa Grace di Monaco perdeva la vita in un tragico incidente d’auto.

Il concerto in programma il 15 settembre all’Auditorium Rainier III, eseguito dall'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ha reso omaggio alla memoria di un’icona di stile e di eleganza, da attrice e star di Hollywood premiata con l’Oscar, a Principessa di Monaco. Un evento che si è svolto sotto la Presidenza della figlia, la Principessa Caroline di Hannover.

Il concerto "Omaggio alla Principessa Grace" è stato diretto da David Brophy, solisti al violino Frankie Gavin e Ciara O'Brien e con la partecipazione del gruppo di musica tradizionale irlandese De Dannan. Una scelta per ricordare le origini famigliari di Grace Kelly e l’occasione per il pubblico di ascoltare per la prima volta la composizione “Princess Grace Symphonic Suite”.

Non è solo la famiglia Grimaldi e in particolare i figli Alberto II, Caroline e Stephanie, il Principato e i suoi abitanti a tenerne vivo il ricordo, ma anche altrove nel mondo. A quarant’anni dalla scomparsa si parla ancora della Principessa Grace attraverso documentari, esposizioni ed iniziative a lei dedicati. Anche le generazioni più giovani che non l’hanno mai conosciuta, si interessano alla sua vita per saperne di più.

(Crediti: Howell Conant)