E' una serata magica quella del 25 giugno: all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo Fasto, atmosfera fiabesca, musica, danze e gastronomia si uniranno per dar vita al Gran Ballo dei Principi e delle Principesse, evento posto sotto l'Alto Patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II.

Si tratta di una serata all'insegna della grazie, dell'eleganza e del glamour dedicata a principi e principesse nell'animo, attesi a un'incantevole serata di gala. In quest'occasione, ogni invitato dovrà immergersi nella magia del mondo principesco: le signore porteranno un abito da ballo corredato da diadema, gli uomini sfoggeranno frac o uniforme militare da cerimonia.

La serata avrà inizio con lo spettacolo dei 'Principi d’Acaja', sbandieratori che si esibiranno sulla Place du Casino. Seguiranno la cerimonia di benvenuto sul tappeto rosso davanti all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, e quindi un cocktail offerto sull'iconica terrazza . La musica con cui si inaugurerà la serata verrà eseguita dall’Orchestra. La sontuosa cena immaginata dallo Chef Philippe Joannes, Miglior Operaio di Francia e Direttore degli eventi culinari sarà accompagnata da uno spettacolo, e quindi, a mezzanotte, si apriranno ufficialmente le danze.

Direttrice Artistica di questo imperdibile evento è Delia Grace Noble, cantante lirica e ambasciatrice UNICEF.

Il Ballo dei Principi e delle Principesse è anche benefico: una parte dei fondi raccolti nel corso della serata sarà versata alla Fondazione Princesse Grace de Monaco.

Il Ballo dei Principi e delle Principesse è un'esperienza indimenticabile, unica nella vita. Una serata sofisticata e opulenta, come mai si erano viste prima, tra grande musica e décor ricercato. Un ballo in una vera atmosfera da fiaba, a cui prederanno parte Principi e Principesse da ogni parte del mondo, per celebrare la gioia e la bellezza. Una combinazione ideale di romanticismo e atmosfere principesche, ricche di grazia e come incantate.

Il Gran Ballo dei Principi e della Principesse è di ritorno, per farvi sognare.

Tutte le informazioni sul sito www.noblemontecarlo.mc