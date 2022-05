Gran Premio di Monaco: è ancora Ayrton Senna a detenere il record

Dopo le emozioni spagnole la Formula Uno si appresta a vivere l'appuntamento più glamour della stagione con il Gran Premio di Monaco. Si corre sul circuito cittadino di Monte Carlo nel Principato di Monaco, che è quello con velocità più basse, a causa della tortuosità e della scarsa larghezza del percorso 260 chilometri, contro il minimo standard di 305. È noto come sia difficilissimo sorpassare, tant'è che dal 1986 in poi a salire sul podio è sempre stato uno dei primi tre piloti qualificati per la pole: è accaduto per 34 volte su 35.

È ritenuta una delle competizioni più prestigiose in assoluto assieme alla 500 miglia di Indianapolis e alla 24 ore di Le Mans. Il pilota più titolato di sempre è tuttora Ayrton Senna, unico capace di imporsi per 6 volte: nel 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993. Il brasiliano detiene anche il primato di successi consecutivi, essendo il solo ad aver trionfato in 5 edizioni di fila.

Cinque i piloti in attività ad aver vinto a Monte Carlo. Tre vittorie per Lewis Hamilton nel 2008, 2016, 2019. Due per Fernando Alonso nel 2006 e 2007 e sempre due per Sebastian Vettel nel 2011 e nel 2017. Un successo poi per Daniel Ricciardo nel 2016 e per l'attuale campione del mondo Max Verstappen lo scorso anno.

Nella storia del Gran Premio di Monaco ci sono anche 2 successi italiani. Il primo nel 1982 con Riccardo Patrese e nel 2004 con Jarno Trulli, unico podio della sua carriera. Sul fronte delle squadre, la regina indiscussa è la McLaren che ha collezionato ben 15 titoli con sette piloti differenti. Poi la Ferrari per ben 9 volte, seguita da Mercedes e Red Bull con 5, Williams con 3 e Alfa Romeo con un titolo.

Per quanto riguarda i podi, il pilota con il maggior numero di top-tre a Montecarlo è sempre lui, Ayrton Senna, a quota 8. Numeri alla mano i due piloti che potrebbero raggiungere il brasiliano sono Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, che hanno collezionato 7 podi.

Cosa accadrà questo fine settimana? La Ferrari ha bisogno assoluto di punti, in Spagna Max Verstappen ha superato Charles Leclerc al primo posto del Mondiale piloti di Formula 1, il pilota monegasco si è dovuto arrendere a causa di un problema meccanico della sua monoposto, dopo che aveva dominato le prove libere e le qualifiche.

(foto Getty Images)