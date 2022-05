29° World Stars Football Match

E' una tradizione assai amata: pochi giorni prima Monaco Grand Prix (in programma quest'anno dal 26 al 29 maggio) i riflettori si accendono sull'atteso appuntamento World Stars Football Match Mc, che unisce in maniera appassionante adrenalina pura, calcio, agonismo e spettacolo. L'evento quest'anno è in programma il 24 maggio alle 19.00, presso lo stadio Louis II.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

Quest'anno l'evento è ancora più importante: l’Associazione STAR TEAM FOR THE CHILDREN, l'ente benefico che organizza il match, festeggia infatti i suoi primi 30 anni, all'insegna della solidarietà e della sensibilizzazione. E' STAR TEAM FOR THE CHILDREN a organizzare nel Principato di Monaco e in Europa partite di calcio, gare di sci e di kart, tornei di golf a scopo benefico. Un impegno e una missione mai venute meno.

I 30 anni saranno celebrati insieme ai campioni di tanti sport per la tradizionale partita di calcio WORLD STARS FOOTBALL MATCH, con la sfida tra STAR TEAM FOR THE CHILDREN e ALL STARS FORMULA 1 DRIVERS, trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport F1 HD.

La celebrazione sarà in presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, Presidente Onorario e fondatore insieme a Mauro Serra, dell’Associazione STAR TEAM FOR THE CHILDREN e per ringraziare i 285 membri, giocatori e celebrità, il pubblico e gli sponsor che, nel corso di tre decenni, hanno accompagnato e sostenuto oltre 100 eventi sportivi e caritativi. Iniziative nate con un unico obbiettivo: raccogliere fondi per aiutare l’infanzia in difficoltà e meno fortunata nel mondo.



Il match sarà un grande ritorno dopo tre anni di assenza, a causa dell’emergenza sanitaria.

Vendita biglietti allo stadio Louis II dalle ore 9 alle 18, sabato 21, domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 maggio 2022

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 14 anni di età accompagnati da un adulto.

Tutte le informazioni sul sito www.starteamforthechildren.org

(photo copyright Jean-Marc Folleté)