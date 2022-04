Monte Carlo Rolex Masters: Fognini affronterà Tsitsipas

Grandi emozioni e grande tennis: il Monte Carlo Rolex Masters sta già affascinando gli spettatori con il suo mix entusiasmante di agonismo, eccezionali campioni e sofisticato glamour.

Fabio Fognini ha battuto in 3 set il francese Rinderknech. Dovrà adesso vedersela addirittura con il campione in carica, Stefanos Tsitsipas, trionfatore del Rolex Masters lo scorso anno. Fognini ha già incontrato Tsitsipas 3 volte (e, va detto, a vincere è sempre stato il tennista greco). Vedremo adesso come sarà il match.

Brutte notizie invece per il doppio di Jannik Sinner, in coppia con l’amico Hubert Hurkacz. Il duo è stato battuto da Marcelo Melo e Alexander Zverev (in tabellone grazie a una wild card).

(Foto Getty Images)



.