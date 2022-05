Giovedì 19 maggio al Théâtre des Variétés di Monte Carlo la Dante Monaco presenta lo spettacolo "Verso Dante", con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia.

Si tratta di uno spettacolo che rinnova le celebrazioni dell’anniversario dei 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri. Scritto da Luigi Di Fiore e Tommaso Agnese, è un intenso monologo dedicato all'importanza della cultura.

Il protagonista, interpretato da Luigi Di Fiore, si trascina tra stracci e abbandono in una misera vita di strada, cantando storie dimenticate nel tempo, mettendosi nei panni degli eroi immaginari del passato. Chiuso nella sua solitudine, ha viaggiato di città in città per portare il suo messaggio, ma nessuno lo ha ascoltato e si ritrova abbandonato. Alla ricerca di qualcuno che lo ascolti, l’uomo ricostruisce l'origine della lingua volgare descrivendo il mondo della Divina Commedia, i luoghi dove Dante, accompagnato da Virgilio, si muove e interagisce.

Lo spettacolo diventa così un viaggio appassionante e coinvolgente, che dall'antica Grecia approda alle origini della lingua volgare. Ed è allora che il protagonista attraversa l'Inferno di Dante interpretando alcuni dei personaggi della Divina Commedia, da Ulisse, al conte Ugolino, a Paolo e Francesca, per farci rivivere l'importanza della storia di un testo che ha dato vita alla nuova lingua italiana.