Appuntamento giovedì 17 marzo al Théâtre des Variétés di Monte Carlo con "Il cervello è più grande del cielo - La cultura della mente", un viaggio affascinante condotti dal celebre professor Giulio Maira alla scoperta dei misteri della mente.

L'evento è organizzato dalla Dante Monaco. Il titolo dell’incontro “Il cervello è più grande del cielo” è quello del libro scritto dallo stesso Maira, pubblicato nel 2019 e giunto oggi alla nona edizione. La sua scelta di utilizzare un paragone con il cielo, si rifà ad un componimento poetico della scrittrice Emily Dickinson e risiede nella considerazione che il nostro cervello è composto di quasi cento miliardi di neuroni, un numero di cellule pari alle stelle della Via Lattea

Il grande tema che Giulio Maira tratterà durante la conferenza rientra nell’ambito delle neuroscienze, un campo della ricerca relativamente giovane, che si occupa dell’analisi del funzionamento del sistema nervoso per individuare in che modo il cervello dia origine a pensieri, sentimenti e emozioni: in una parola alla coscienza.

Il professor Giulio Maira coinvolge tutti noi in un itinerario memorabile all'interno del cervello: “Ognuno di noi è il protagonista di questo racconto”.

Il professore risponderà a interrogativi clinici fondamentali, che possono riguardare la vita di ciascuno di noi: Cosa sono i neuroni specchio? Come si collegano le sinapsi? In cosa differiscono i cervelli di uomini e donne? Quali sono i veri effetti delle droghe? A che punto è la ricerca riguardo all'intelligenza artificiale? Attraverso citazioni di casi clinici e storie di pazienti celebri, da Giulio Andreotti a Francesco Cossiga, da Papa Giovanni Paolo II a Scalfaro, il Prof Maira illustrerà anche come curare e mantenere ‘allenato’ questo meraviglioso strumento dove risiedono ii nostri comportamenti e sentimenti, mettendoci di fatto di fronte allo specchio della nostra anima.



Per informazioni www.ladantemonaco.com

(Foto Getty Images)