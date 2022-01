Nel Principato è tempo di musica

Carla Bruni in concerto al Grimaldi Forum

Venerdì 7 gennaio alle 20,30 è in concerto sul palcoscenico della Salle Prince Pierre al Grimaldi Forum. E’ un concerto speciale nel Principato, perché segna anche la ripresa del suo tour, dato che, è un periodo complicatissimo anche per chi fa musica, tra cancellazioni e rinvii.

Carla Bruni ha detto che il suo desiderio è tornare ad esibirsi dal vivo, suonando e interpretando le canzoni dell’album che ha pubblicato nell’ottobre del 2020, e intitolato “Carla Bruni”. Diciassette canzoni, genere folk, quello che predilige, per un progetto al quale ha iniziato a lavorare nel 2019, ma che ha visto la maggior parte delle canzoni nascere durante il lockdown del 2020. L’artista italo-francese ha chiesto la collaborazione del polistrumentista Albin de la Simone e di Julien Clerc, Michel Amsellem e Calogero. Testi poetici e arrangiamenti raffinati. Con la canzone “Le garçon triste” (Il ragazzo triste), che racconta la storia di un ragazzo alle prese con le sue insicurezze e con i giochi di potere, Carla Bruni ha reso omaggio al marito, Nicolas Sarkozy. Nell’album c’è anche il duetto con la sorella, Valeria Bruni Tedeschi, in “Voglio l’amore”.

Concerto sinfonico su musiche di Ravel e Stravinsky

E’ il secondo appuntamento musicale del fine settimana, in programma domenica 9 gennaio alle ore 18, nell’Auditorium Rainier III. E’ la rassegna musicale “La Grande Stagione”, che vede protagonista l'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, diretta per l’occasione dal maestro Charles Dutoit e con la partecipazione di Martha Argerich, pianista argentina naturalizzata svizzera di fama mondiale. Un concerto sinfonico con in repertorio i classici composti da Maurice Ravel e Igor Stravinsky.

In Antartide è monegasco il primo veicolo elettrico

Da quasi un mese è entrato in servizio Venturi Antarctica, il primo veicolo al mondo a propulsione elettrica, capace di affrontare l’ostilità climatica polare. Una sfida vinta dagli ingegneri e dai tecnici del marchio monegasco Venturi (impegnato anche nel Campionato Mondiale di Formula Elettrica). Venturi Antarctica è stato presentato nel giugno del 2021 al Principe Alberto II e dal 10 dicembre scorso è operativo nella stazione antartica belga Princess Elisabeth Antarctica.

Gli scienziati e i tecnici della base polare dispongono di un mezzo eccezionale e ad impatto zero per l’ambiente, per effettuare le missioni scientifiche. La modularità del veicolo consente di trasportare materiale, accogliere a bordo fino a sei persone e alloggiare anche una seconda batteria per prolungare l’autonomia da 50 a 200 km, e tutto ad una temperatura fino a 50 gradi sotto zero.

Andrea Munari