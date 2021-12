A Monte Carlo, tra la grande danza e il fascino degli Oceani

NATALE AL MUSEO OCEANOGRAFICO

Visite alla scoperta della fauna e flora marina, di migliaia di specie, di ecosistemi e anche un viaggio a ritroso nel tempo per conoscere la storia del Principe Alberto I°, dei suoi viaggi da instancabile esploratore e difensore della natura. Tutto questo al Museo Oceanografico di Monaco, che per il periodo delle festività propone anche animazioni, giochi e idee regalo.

Dal 18 dicembre al 5 gennaio è stato pensato un programma dedicato a grandi e piccoli. Per esempio, per sapere i segreti del corallo in un percorso tematico in sei tappe, oppure della Grande Barriera Corallina, con un’esposizione digitale e interattiva chiamata "IMMERSION". Per chi ama il gioco e la risoluzione degli enigmi si può partecipare a Escape Game. Visitando il Museo Oceanografico ci sono anche proposte per originali idee regalo da mettere sotto l'albero. E’ aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, tranne il 25 dicembre.

DANZA: “QUELLO CHE IL GIORNO DEVE ALLA NOTTE”

La grande danza torna in scena per la rassegna Monaco Dance Forum. A salire sul palcoscenico del Grimaldi Forum è la Compagnia Hervé Koubi con “Quello che il giorno deve alla notte”. Ha debuttato il 16 dicembre e si replica il 17 alle 19,30.

Questo balletto è una storia di commistione di stili, guerra, pace ritrovata e incontri che devono tutto ad un viaggio, quando Hervé Koubi si reca nella sua terra natale, l’Algeria, nel 2010. Un viaggio in cui incontra giovani ballerini, autodidatti, che lo seguiranno. Un viaggio tra Occidente e Oriente, l’incontro tra hip-hop, danza contemporanea e arti marziali, nel quale il coreografo Koubi, fa confluire lo stile classico, all’origine della sua formazione. Un viaggio suggestivo che la danza interpreta tra movimenti, musica e poesia di due continenti.

Andrea Munari