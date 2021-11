Musica, sport e un omaggio a Josephine Baker

Sono giorni di grandi eventi internazionali nel Principato di Monaco con la musica del Monte-Carlo Jazz Festival fino al 3 dicembre, il ciclismo di Monaco BeKing il 28 novembre e i premi ai fuoriclasse del calcio con il 19° Golden Foot Award il 29 novembre. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di queste prestigiose iniziative e tutte le informazioni sono sul nostro sito.

Ma c’è anche un omaggio a Josephine Baker. Sarà il 30 novembre, giorno in cui le spoglie della celebre cantante saranno nel Pantheon di Parigi. Sino ad oggi Josephine Baker ha riposato nel cimitero di Monaco. Fu molto amica della Principessa Grace e fu chiamata due volte per esibirsi al Galà della Croce Rossa Monegasca, nel 1969 e nel 1974. Monaco e la Societé des Bains de Mer la ricorderanno con una serata in musica, una suggestiva selezione di fotografie inedite e con una conferenza dedicata alla sua vita, nel Bar Americano dell’Hotel de Paris, un luogo di ritrovo che ha accolto celebrità del mondo intero. Josephine Baker, oltre ad essere stata una grande cantante, si è anche impegnata per la causa delle donne e contro il razzismo. Nata nel 1906 a Saint-Louis in Missouri negli Stati Uniti, fu l’unica donna a pronunciare un discorso per il lavoro e la libertà, durante la marcia su Washington, insieme a Martin Luther King nel 1963 e di fronte a una folla di 250.000 persone.

Andrea Munari

(ph. Archivi Monte Carlo SBM)