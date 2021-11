Festa Nazionale di Monaco

Venerdì 19 novembre si celebra la Festa Nazionale e il Principato è bardato a festa con striscioni, stendardi e bandiere, in totale sono quasi 1.500 pezzi.

Tra i momenti importanti di questa giornata sono in programma alle 9:30 nella cattedrale di Monaco la messa solenne di ringraziamento e il tradizionale Te Deum.

Alle 11, la Famiglia Principesca assiste alla cerimonia di consegna delle medaglie nel Cortile d’Onore di Palazzo. E’ assente la Principessa Charlene, che è in convalescenza in un luogo tenuto segreto fuori da Monaco. A seguire il passaggio in rassegna delle truppe al servizio del sovrano, accompagnato dall’Orchestra dei Carabinieri del Principe.

Il tema di quest'anno sono i dieci anni di matrimonio del Principe ed è anche presente un'installazione di dipinti che evocano il Sudafrica, Paese natale della Principessa Charlene.

A fine pomeriggio, ore 19, è organizzata una rappresentazione nella Salle des Princes del Grimaldi Forum. Un concerto esclusivo e solo su invito, intitolato “Notte Spagnola”. Tra i protagonisti sul palco il grande Placido Domingo, insieme alla Compagnia di danza di Antonio Gades e accompagnati dall’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo.

UNO STORMO DI 196 DRONI ILLUMINATI NEL CIELO DI MONACO

Giovedì 18 novembre alle 20 si è svolta una sorta di esibizione tecnologica volante. Sempre in occasione della Festa Nazionale, quest’anno, Invece del tradizionale tiro dei fuochi d’artificio, Monaco ha accolto196 droni leggeri che hanno volato e dato spettacolo.

I droni luminosi hanno anche sorvolato il Palazzo del Principe e il tutto è durato 12 minuti e a tempo di musica. Nel cielo hanno disegnato una tartaruga, il pianeta Terra, un albero, la scritta “Viva Monaco” e il monogramma con le lettere A e C, iniziali di Alberto e Charlene.

Andrea Munari