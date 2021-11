E’ la 22ima edizione della No Finish Line, inizia sabato 13 novembre alle 14 e si concluderà alla stessa ora di domenica 21. Il percorso è allestito nel quartiere di Fontvieille ed è lungo 1.140 metri .

E’ aperta 24 ore al giorno, per 8 giorni, ininterrottamente.

Chiunque può iscriversi e partecipare, sia in presenza e sia a distanza, ovunque si trovi, Italia compresa.

Si tratta della partecipazione in “modalità ibrida”. Bisogna scaricare e iscriversi attraverso la app No Finish Line e si partecipa a distanza tenendo con sé il proprio dispositivo. Si fa partire il cronometro e la app registra i km percorsi che alla fine vanno salvati in modo che possano essere conteggiati.

E non bisogna avere ansie da risultato, perché non c’è obbligo di correre e primeggiare, si può anche semplicemente camminare. Ognuno va al proprio ritmo, perché l’importante è totalizzare il massimo numero di chilometri percorsi fra tutti i partecipanti. E qui scatta l’operazione di solidarietà grazie all’associazione Children & Future: infatti, per ogni KM percorso sono gli sponsor a versare 1 euro. La somma raccolta sarà destinata ai bambini meno fortunati o malati.

L’obbiettivo di questa edizione è di arrivare a 400.000 KM con 12 mila iscritti.

Informazioni sul sito www.childrenandfuture.com

Andrea Munari

(Foto Palomba)