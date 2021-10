A Monte Carlo, tra balli in maschera e omaggio a Dante

GLI ULTIMI APPUNTAMENTI DELLA 21a SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO

E’ il finale della 21a Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, sul tema “Dante, l’Italiano”, che si celebra in tutto il mondo. A Monaco il programma è coordinato dall’Ambasciata d’Italia e gli ultimi appuntamenti sono in programma al Theatre des Varietés. Venerdì 23 ottobre alle 18, per “Dante nell’Opera italiana” va in scena il Recital “Il Sommo poeta e il Melodramma italiano”. Sul palco Angela Papale, soprano, e il maestro Fabio Marra al pianoforte. Lunedì 25 ottobre alle 18.30 ci sarà la presentazione del libro di Eugenio Benedetti Gaglio, in presenza dell’autore, e a seguire il concerto con l’Orchestra dei solisti “Fisarmony” del maestro Roberto Fuccelli.

DANZA, LA NUOVA STAGIONE DE “I BALLETTI DI MONTE-CARLO”

La nuova stagione de Les Ballets de Monte-Carlo si apre con un classico “Romeo e Giulietta”, nella celebre versione firmata dal coreografo e direttore artistico della compagnia Jean Christophe Maillot.

La prima rappresentazione ha debuttato il 21 ottobre e si replica il 22 e 23 alle 19.30, sul palcoscenico della Salle Garnier dell’Opera.

VENEZIA A MONTE CARLO CON IL “GRAN BALLO IN MASCHERA”

E’ una tradizione che si rinnova già da qualche anno e che sabato sera, 23 ottobre, si esalterà in modo spettacolare tra costumi, glamour e mondanità. Il "Gran Ballo in Maschera" si svolge nella Salle Empire dell’Hotel de Paris. Parte del ricavato andrà alla Fondazione Principessa Grace. E’ la terza edizione del gran ballo e s’ispira all’Amore Universale e in particolare alla Donna. Inizio alle 19,15 con tappeto rosso e animazione musicale veneziana. Poi cena, spettacolo e apertura del ballo, fino ad un dj set finale per concludere la lunga festa che celebra il sodalizio artistico tra Venezia e Monte Carlo.

5° E-RALLY MONTE CARLO

Sono in gara automobili spinte da motori esclusivamente elettrici e ad idrogeno, perché parliamo del E-Rally Monte Carlo, organizzato dall’Automobile Club di Monaco e giunto alla quinta edizione. E’ iniziato il 21 ottobre lungo un percorso impegnativo, con 350 KM di prove speciali e 1.000 KM di trasferimenti nell’entroterra delle Alpi Marittime. Gran finale sabato 23 ottobre con partenza dal Principato. Sono 110 i partecipanti che formano 55 equipaggi, un record di iscrizioni per il rally del futuro ad energie pulite.

