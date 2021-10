A Monte Carlo sbocciano i bouquet

L’ARTE DEI FIORI A TAVOLA

E’ il Concorso Internazionale dei Bouquets, che è già alla 52a edizione. E’ presieduto dalla Principessa Caroline di Hannover e organizzato dal Garden Club di Monaco. Si svolge sulle Terrazze del Casinò di Monte Carlo il 16 e 17 ottobre.

E’ un’iniziativa che esalta la creatività dei fioristi, con composizioni quest’anno ispirate dal tema: “L’arte culinaria nel mondo”. C’è una giuria di esperti che premierà i migliori, mentre per i visitatori l’appuntamento è sabato 16 ottobre dalle 17,30 alle 20 e domenica 17 tutto il giorno, dalle 9,30 alle 18,30.

SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO

La 21a edizione in programma dal 18 al 25 ottobre, sul tema “Dante, l’Italiano”. C’è un bel programma coordinato dall’Ambasciata d’Italia e i primi appuntamenti in agenda sono lunedì 18 ottobre alle 18.30 presso i Saloni del CREM, con l’inaugurazione della Mostra di Benedetta Peretti Brachetti dal titolo “1265”, che è l’anno di nascita del Sommo Poeta. Fino al 20 ottobre l’artista presenterà la sua nuova collezione di opere in vetro di Murano che s’ispira all’universo di Dante.

Martedì 19 ottobre alle 20.30 ci si sposta nell’Auditorium Rainier III per un grande concerto organizzato dalla Dante Alighieri di Monaco in collaborazione con l’Accademia Rainier III e di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale. In scena “Dante Symphonie” di Franz Liszt composta nel 1855 e ispirata dalla Divina Commedia. Per la parte musicale, ci saranno Monica Leone e Michele Campanella al pianoforte e il Coro di Voci Bianche dell’Accademia, e ci sarà anche la voce narrante dell’attrice e musicista Sonia Bergamasco, che leggerà vari brani tratti dalla Divina Commedia.

Questo concerto sarà anche un tributo al grande Maestro Gianluigi Gelmetti, recentemente scomparso e che aveva da poco assunto la presidenza della Dante Alighieri nel Principato.



Mercoledì 20 ottobre alle 18 vernissage dell’esposizione “Con Dante nella Firenze medioevale”, a cura degli Interior Designers Tullia e Paolo Canciani. E’ allestita nella sala del Comité national Monégasque de L’A.I.A.P. presso l’UNESCO, sul molo Antoine 1er.

Andrea Munari

(Foto ACM)