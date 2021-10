L'Auditorium Rainier III di Monaco ospita il 19 ottobre alle 20.30 il concerto Dante Symphonie, che rende omaggio ai 700 anni dalla scomparsa del poeta. L'evento è presentato dalla Dante Monaco nell'ambito della XXI Settimana della lingua italiana nel mondo, sotto l'egida dell'Ambasciata italiana.

Il concerto vede in scena un duo pianistico al servizio dell’arte di un grande compositore come Franz Liszt che inserisce in questa sua sinfonia un Coro di voci bianche ad esaltarne il finale; a completare l’atmosfera magica creata dalla musica, si inserisce la poesia di Dante letto da una narratrice che interviene con alcuni dei più bei canti dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso.

"Dante Symphonie" apre la nuova stagione Dante e vuole riaccendere gli entusiasmi dell’appartenenza a un’identità, sia sotto il profilo culturale, sia sotto il profilo della lingua. Dante è inoltre profeta di speranza. La "Dante Symphonie", trascritta dallo stesso Franz Liszt nella versione per due pianoforti e coro, segue la struttura della Divina Commedia ed è divisa in Inferno, Purgatorio e Magnificat (al posto del Paradiso). Mentre l'Inferno è densissimo di suoni e di tensione emotiva, il Purgatorio è composto di poche note e di eloquenti silenzi, in un'atmosfera di profonda introspezione. Il Magnificat chiude nel "pianissimo" l'intero affresco sinfonico.

L'esecuzione di Monaco sarà condotta dal duo pianistico Monica Leone - Michele Campanella, con il Coro di voci bianche dell'Accademia Rainier III di Monaco. L'interpretazione musicale è arricchita dalla presenza di Sonia Bergamasco.