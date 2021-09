Ecologia e rispetto dell'ambiente nel Principato di Monaco

IL FUTURO DELLE MARINE VIRTUOSE

Un appuntamento interessante che si svolge il 20 settembre e organizzato in collaborazione con lo Yacht Club di Monaco. Le imbarcazioni stanno evolvendo tecnologicamente verso una navigazione più pulita, ma ci sono anche le marine, i piccoli porti turistici. “Monaco Smart & Sustainable Marina” è un’iniziativa che si concentra sulle infrastrutture eco-responsabili di nuova generazione, quelle che devono dare un nuovo volto alle marine che accoglieranno gli yacht green di domani. All’iniziativa partecipano i professionisti dello yachting e ci sarà l’opportunità di scoprire nuovi progetti presentati da start up specializzate, per far sì che imbarcazioni rispettose dell’ambiente possano fare scalo in marine virtuose.

LA GIORNATA DELLA FORESTA

E’ in programma sabato 18 settembre e i partecipanti faranno una passeggiata che conduce nelle foreste dell’entroterra di Monaco, partendo da Roquebrune-Cap Martin per arrivare al Mont-Gros. Una salutare camminata di un paio d’ore, per un’iniziativa che vuole sensibilizzare sull’importanza delle foreste, un altro patrimonio della natura che va preservato. E’ organizzata dall’Ufficio Nazionale delle Foreste (Francia) in collaborazione con il Governo del Principe di Monaco.

UNA MOSTRA FOTOGRAFICA DAL PRINCIPATO A ROMA

E’ l’esposizione fotografica di cui Radio Monte Carlo è partner, intitolata UOMO - FAUNA SELVATICA. DESTINI INCROCIATI, TERRITORI CONDIVISI, allestita fino al 20 settembre nella Piazza del Campidoglio e organizzata dalla Fondazione per l’ambiente del Principe Alberto II. E’ un viaggio attraverso fotografie provenienti dal mondo intero, che hanno partecipato al Concorso Internazionale di fotografia naturalistica. E anche qui c’è un messaggio importante, un invito a riflettere sul contrasto tra l’incredibile bellezza della vita selvatica ed il disastroso impatto delle attività dell’Uomo sugli habitat, che mette in pericolo la sopravvivenza di migliaia di specie. Dopo essere stata presentata nel Principato, la mostra ha raggiunto Roma. Le foto si possono anche vedere attraverso il sito della Fondazione del Principe.

Andrea Munari

(Foto: Monaco-Smart-Sustainable-Marina_©GB)