Golden Foot Award 2021: aperte le votazioni

Sono aperte ufficialmente le votazioni per eleggere il calciatore che verrà insignito del prestigioso Golden Foot Award 2021.

Dieci candidati e un solo vincitore, scelto esclusivamente dai tifosi e appassionati di calcio del mondo intero. Tutti possono esprimere la propria preferenza, collegandosi direttamente al sito ufficiale www.goldenfoot.com e c’è tempo fino al 31 ottobre 2021. Chi succederà a Cristiano Ronaldo, vincitore nel 2020?

Ecco i 10 fuoriclasse in lizza per il 19° Golden Foot Award: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Giorgio Chiellini, Neymar Jr., Mohamed Salah, Sergio Ramos, Sergio Aguero, Gerard Piqué, Karim Benzema, Rumelu Lukaku.

Il Golden Foot Award può essere attribuito solamente ai calciatori in attività, che abbiano compiuto 28 anni. E’ l’unico premio al mondo che un giocatore può vincere solo una volta in carriera ed è il riconoscimento che apre le porte della celebre Champions Promenade del Principato di Monaco, l’unico luogo al mondo dove sono riunite le impronte dei più grandi campioni, che hanno scritto la storia del calcio. Maradona, Pelé, Eusebio, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, George Best, Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio, sono fra gli oltre 80 fuoriclasse che hanno ricevuto il premio e che hanno lasciato le proprie impronte per l’eternità.

La cerimonia di premiazione e della posa delle impronte del 19° Golden Foot Award si svolgeranno martedì 9 novembre 2021 nel Principato di Monaco, in occasione del prestigioso Champion’s Gala organizzato al Fairmont Monte-Carlo. Inoltre, verranno assegnati anche il Golden Foot Legend Award ad alcuni indimenticabili campioni del passato ed il Golden Foot Prestige, premio istituito nel 2020 e riservato esclusivamente ad un presidente di club ancora in attività, che si è distinto per i risultati conseguiti con la sua squadra.

Ideato e organizzato da World Champions Club nel Principato di Monaco, il Golden Foot Award è nato nel 2003 e sin dalla prima edizione si svolge sotto l’Alto Patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II. Anche per il 2021 la radio ufficiale è Radio Monte Carlo.