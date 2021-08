Tra musica e grandi mostre l'estate del Principato

GIPSY KINGS E SISTER SLEDGE ALLA SALLE DES ETOILES

Sono gli ultimi due concerti dell’estate: venerdì 13 agosto i Gipsy Kings e sabato 14 le tre Sister Sledge. E’ anche un bel viaggio musicale lungo oltre 40 anni con successi che hanno fatto ballare davvero in tutto il mondo. E’ anche la conclusione dello Sporting Summer Festival, iniziato il 16 luglio con Jamie Cullum e che ha accolto altri grandi artisti, tra i quali Zucchero, Paolo Conte ed Enrique Iglesias.

VISITA AL MUSEO DI ANTROPOLOGIA PREISTORICA

Ci sono viaggi nel passato che ci portano indietro di centinaia di migliaia di anni. Al Museo di Antropologia Preistorica, che fu fondato nel 1902 dal Principe Alberto I, questo è possibile.

Per l’estate ci sono due esposizioni interessanti. La prima si chiama MonacoArchéo e mostra le numerose scoperte archeologiche fatte proprio nel Principato e che risalgono fino a 300 mila anni fa. Molti oggetti sono venuti alla luce durante gli scavi per erigere nuovi palazzi e nuove infrastrutture.

La seconda esposizione invece è allestita all’aperto, sulle terrazze panoramiche del Museo. S’intitola “Donne e Preistoria” ed è interessante perché fa vedere che, non solo l’uomo, ma anche la donna aveva un ruolo importante, come hanno dimostrato studi e ricerche recenti che sono state condotte anche dal museo monegasco. Insomma, per entrambe le esposizioni, è una visita che non delude.

UN SIMULATORE AL MUSEO OCEANOGRAFICO

E infine ancora una visita ma questa volta al Museo Oceanografico

Sarà un’esperienza sorprendente e che lascerà un ricordo particolare. Si chiama IMMERSIONE, si entra in simulatore dove è stato riprodotto un ambiente di vita della Grande Barriera Corallina. E’ completamente interattivo e la cosa affascinante è che reagisce ai movimenti dei visitatori.

Tutte le specie viventi e la flora marina sono state elaborate da immagini reali e dai comportamenti osservati in natura. Ci si ritrova in scenari diurni e notturni per incontrare 60 specie della Grande Barriera Corallina che, come sappiamo, è il più grande ecosistema corallino del pianeta che però è minacciato e per preservarlo è necessario agire subito.

