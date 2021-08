Musica e fuochi d'artificio nel week end di Monte Carlo

PAOLO CONTE ALL’OPERA, ENRIQUE IGLESIAS ALLO SPORTING MONTE CARLO

Per i concerti dello Sporting Summer Festival venerdì sera 6 agosto si esibirà Paolo Conte, che anche nel Principato e in Costa Azzurra vanta un pubblico internazionale. E’ anche il suo ritorno sul palcoscenico monegasco dopo 4 anni di assenza. Suonerà all’Opera Garnier (Piazza del Casinò), luogo magnifico e suggestivo, costruito nel 1878 dall’architetto francese Charles Garnier. Considerato da sempre il tempio dell’opera a Monaco, in questi ultimi anni ha però dato spazio anche ad altri generi e a grandi artisti, tra i quali Prince, Lionel Richie, Lana del Rey, ma anche Mario Biondi. Ed è sempre all’Opera Garnier che si svolge il Monte Carlo Jazz Festival.

(© Monte Carlo SBM)

Tornando nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo, sabato 7 agosto il palcoscenico sarà tutto per Enrique Iglesias (in foto, © RT ) e anche per l’artista nato a Madrid, si tratta di un ritorno nel Principato.

FUOCHI D’ARTIFICIO, ULTIMO APPUNTAMENTO DELL’ESTATE

Sabato 7 luglio secondo e ultimo appuntamento dell’estate con lo spettacolo pirotecnico che inizierà alle 21,30 sul porto ed è accessibile a tutti (documento d’identità e pass sanitario obbligatori). E’ anche emozionante, il momento alla fine dei fuochi d’artificio, quando tutte le imbarcazioni ormeggiate in porto saluteranno tutte insieme al suono delle sirene.

L’INVITO PER TUTTI A PEDALARE

(© GO Monte Carlo)

Domenica 8 agosto dalle 15 alle 20 tutti in bicicletta e si gira lungo una parte del celebre tracciato di Formula 1. Nella zona del porto, dall’ingresso all’uscita, si pedala dalla curva del Tabaccaio, passando dalla piscina e fino alla curva de La Rascasse. Ovviamente la circolazione viene chiusa al traffico e c’è un’area dedicata con animazioni e dimostrazioni su come utilizzare correttamente la bici quando ci si muove nel traffico. Un’altra bella iniziativa è che sarà gratuito Monabike, che è il servizio di biciclette elettriche a pedalata assistita, disponibili in tutto il Principato e che sono utilizzate moltissimo nel quotidiano. Infine, per i bambini sono a disposizione anche i monopattini elettrici. Importante: è obbligatorio indossare il casco fino a 18 anni.

Andrea Munari