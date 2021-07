Tra yacht ecologici e grande sport, gli avvenimenti di Monaco

Atletica mondiale venerdì 9 luglio a Monte Carlo

E’ il Meeting Internazionale Herculis EBS in programma venerdì 9 luglio dalle 19 allo stadio Louis II di Monaco e ci sono quasi tutti i migliori del mondo. E’ un appuntamento di atletica leggera importante, perché è una delle tappe della Diamond League e si svolge a sole due settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Per l’Italia sono confermati alla vigilia: il velocista Filippo Tortu, Gianmarco Tamberi per il salto in alto, il mezzofondista e siepista Ahmed Abdelwahed, il velocista e lunghista Marcell Jacobs e per le donne Roberta Bruni, primatista italiana del salto con l’asta. In bocca al lupo agli azzurri.

(Herculis EBS-Karsten Warholm. ©P. Fitte-FMA)

Il futuro dello yachting deve essere eco-responsabile

E’ un’iniziativa dello Yacht Club di Monaco con la Fondazione per l’ambiente del Principe Alberto II e con l’Unione Internazionale Motonautica. Si tratta dell’ottava edizione di Monaco Energy Boat Challenge, che si svolge dal 6 al 10 luglio. Per cinque giorni ci sono nel Principato inventori, ricercatori, futuri ingegneri e professionisti del settore nautico, che lavorano insieme per ripensare lo yachting ad energie alternative, che è la finalità di questo evento. Tra i 32 team presenti di 16 Paesi, ci sono ben 22 università.

In mare si vedono queste piccole imbarcazioni che navigano ad energia solare, elettrica e a idrogeno, e che affrontano prove di velocità, durata e manovrabilità.

A proposito di idrogeno è in programma anche una conferenza dedicata il 9 luglio allo Yacht Club di Monaco, durante la quale verrà fatta una dimostrazione di come si produce idrogeno verde, sempre da energie rinnovabili. Insomma, navigare si, ma ad impatto zero ed è questo il messaggio che parte dal Principato di Monaco.

(Monaco Energy Boat Challenge_Hynova)

Monaco in gara ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021

E’ stata presentata ufficialmente la delegazione monegasca che parteciperà alle prossime Olimpiadi di Tokyo, dal 23 luglio al 8 agosto. Sono sei atleti di cui due donne (nella foto con il Principe Alberto II al centro), che rappresenteranno i colori monegaschi. Età media degli atleti 24 anni, i tre più giovani sono la velocista Charlotte Afriat nei 100 metri, Claudia Verdino nuoto nei 100 rana e Théo Druenne (16 anni), anche lui nuoto nei 1500 stile libero. Poi ci sono Quentin Antognelli nel canottaggio, Cédric Bessi nello judo under 73 Kg. e la tuffatrice Xiaoxin Yang (33 anni), che il sovrano monegasco ha anche nominato come portabandiera.

Dal 1920 ad oggi, il Principato di Monaco ha avuto alle Olimpiadi 116 atleti che hanno gareggiato in 12 discipline sportive.

(Principe Alberto II e atleti per Giochi olimpici Tokyo-©Eric Mathon-Palais Princier)

Andrea Munari

(Foto d'apertura Monaco-Energy-Boat-Challenge-2021@Carlo Borlenghi)