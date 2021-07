L'omaggio a Grace Kelly e il Jumping International: grandi eventi a Monte Carlo

Jumping International di Monte Carlo riprende le redini dal 1° al 3 luglio

Dopo lo stop forzato nel 2020, torna il Jumping per la 15a edizione, in programma da giovedì 1 a sabato 3 luglio. La tappa monegasca fa parte del prestigioso Longines Global Champions Tour, il campionato del mondo che vede sfidarsi i migliori cavalli e cavalieri e che si svolge da marzo a novembre toccando 16 città, tra le quali Doha, Parigi, Londra, Mexico City, New York, Roma, Shanghai.

Il Principato è la settima prova del mondiale e offre una cornice particolare, oltre alla presenza di vip e personalità. Nelle passate edizioni, qui abbiamo visto gareggiare più volte Charlotte Casiraghi, sotto lo sguardo della madre, la Principessa Caroline d’Hannover e nel 2017, applaudita da Bruce Springsteen, la figlia Jessica. Con loro c’era anche Bill Gates.

Come sempre per i grandi eventi, l’organizzazione a Monaco è sorprendente, perché si riesce a fare quasi tutto in spazi ridotti.

Il percorso di gara, con tonnellate di sabbia e tutti gli ostacoli, è allestito sulla spianata del porto con tanto di tribune VIP, servizio di ristorazione e bar. Poi, proprio a fianco, ci sono le scuderie che accolgono i cavalli. Inoltre, il pubblico può visitare l’area paddock, dove ci sono boutique ed espositori.

E’ un bellissimo colpo d’occhio, gli yacht ormeggiati in porto sono a pochi metri dai cavalli e cavalieri, e naturalmente c’è tanto spettacolo con le competizioni, perché si cavalca di giorno e di sera.

1° Monaco Streaming Film Festival con un omaggio a Grace Kelly

E’ l’edizione inaugurale e si svolge dal 3 al 6 luglio. Non solo nuove produzioni proiettate al Grimaldi Forum e attraverso una piattaforma digitale, ma anche un omaggio alla Principessa Grace, quando ancora incarnava il ruolo di stella hollywoodiana. Sabato 3 luglio alle 20

È in programma la proiezione del film “Caccia al ladro”, firmato da Alfred Hitchcock e interpretato da Cary Grant e dall’indimenticabile Grace Kelly. Il film uscì nel 1955 e fu l’ultima interpretazione dell’attrice per il grande regista. Fu girato a Monaco e in Costa Azzurra.