A Monte Carlo sempre più ecologica la spiaggia del Larvotto

Il Governo del Principe impone il divieto di fumare nelle spiagge

Il divieto è in vigore dal 26 giugno al 30 settembre 2021 e viene applicato nella spiaggia del Larvotto, la più famosa e frequentata, e che riapre al pubblico completamente rinnovata dopo importanti interventi che l’hanno completamente trasformata, così come la spiaggia solarium che si trova all’ingresso del porto monegasco. Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche. Sono comunque previste delle aree delimitate e riconoscibili per la segnaletica, riservate ai fumatori.

L’obbiettivo di questa disposizione è di proteggere le persone dai rischi del fumo passivo e garantire l'equilibrio dell’ambiente naturale.

Il Gala della Croce Rossa Monegasca si avvicina, ecco i prezzi per esserci

E’ in programma il 16 luglio nella Piazza del Casinò e l’ospite musicale sarà Jamie Cullum.

Chi può permetterselo, spenderà per cocktail e concerto 800 euro.

Mentre solo per assistere solamente al concerto e secondo la posizione scelta, i biglietti costano 200, 300 oppure 500 euro.

Da sempre la Croce Rossa Monegasca è molto attiva. Nel 2020, quasi 4 milioni e mezzo di euro sono stati utilizzati per iniziative a Monaco e nel mondo, per far fronte a crisi umanitarie e sostenere progetti anche di altre organizzazioni della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Chi assiste al Galà contribuisce ad una buona causa.

Torna l’alta gastronomia italiana e stellata per l’estate

Sapori italiani e mediterranei all’Hôtel de Paris, dal 6 luglio al 22 agosto, con lo chef Andrea Berton* (allievo di Gualtiero Marchesi). E’ un ritorno a nel Principato, dopo la prima collaborazione dello scorso dicembre, che è stata un successo.

Si punta molto sull’alta cucina per una clientela privilegiata. Da poco è stato inaugurato il nuovo ristorante “Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo” e poi, da oltre 30 anni, c’è il grande chef Alain Ducasse con il suo Louis XV, sempre all’Hotel de Paris, dove, tra l’altro, Andrea Berton si è perfezionato anni fa.

Con i ristoranti aperti a Monaco, in Francia e nel mondo dai 2 chef francesi Alain Ducasse e Yannick Alléno, le stelle assegnate ad oggi dalla Guida Michelin sono 29, di cui 20 per Ducasse e 9 per Alléno. E ora si aggiungono le 2 stelle conquistate da Andrea Berton.

*(Andrea Berton 2 stelle Michelin, 3 Forchette dal Gambero Rosso)

di Andrea Munari