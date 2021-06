Tra cinema e star nel Principato di Monaco

18° Monte-Carlo Film Festival de la Comedie, settimana intensa e sabato le premiazioni

Dopo le proiezioni dei film in concorso, venerdì 4 giugno viene presentato in anteprima e fuori concorso “Benvenuti in Casa Esposito”, unico film italiano di quest’anno. Intanto, cresce l’attesa per il Galà di sabato con la cerimonia di premiazione. In questi giorni Giuria al lavoro, ospiti da Hollywood, in un clima disteso e conviviale.

Hanno detto:

Il presidente della rassegna Ezio Greggio: “Sono soddisfatto e stiamo dimostrando che si può fare il festival in presenza e rispettando le regole. Una delle cose più belle è vedere il pubblico in sala che assiste alle proiezioni. Sono contento che alla serata di gala di sabato parteciperanno tanti amici e colleghi del cinema e della tv, sarà una festa dedicata alla Commedia e ai suoi protagonisti”.

Raoul Bova ha preso molto seriamente il suo impegno di Presidente di Giuria: “Giudicare gli altri e il loro lavoro è una grande responsabilità e per questo sto guardando ogni film in concorso facendo attenzione ad ogni dettaglio”.

L’attore Giacomo Ferrara anche lui in giuria: “La cosa più bella è tornare a sedersi in sala insieme ad altri spettatori per guardare i film. Qui al Monte-Carlo Film Festival mi hanno sorpreso la bella atmosfera, la convivialità e il rapporto che si è creato con gli altri membri della giuria”.

Nota di colore per Bova e Ferrara: nonostante i molteplici impegni quotidiani, ci tengono a mantenersi in forma e non rinunciano la mattina a fare un po’ di sport nella palestra del loro albergo.

L’attore spagnolo Mario de la Rosa, celebre anche per la Casa di Carta, anch’egli in giuria: “Una bellissima esperienza, molto impegnativa e che allo stesso tempo mi diverte. Sono consapevole di quanto sia importante farlo bene e con il massimo rispetto”.

Due star di Hollywood a Monte Carlo

Sono gli attori, registi, sceneggiatori e produttori Chazz Palminteri e Nick Vallelonga, presenti già da inizio settimana. Per Nick Vallelonga va ricordato che è due volte Premio Oscar per il film "Green Book" ed è stato presidente di giuria nella scorsa edizione del Monte Carlo Film Festival.

Mentre per Chazz Palminteri, vanno citati tra i suoi film di successo "Bronx", "Terapia e pallottole", "I soliti sospetti" e ora la serie "Modern Family". Ha lavorato fra gli altri, con Robert De Niro, Woody Allen, John Landis e parlando della sua carriera ha detto “Puoi avere la migliore sceneggiatura del mondo, ma se hai un pessimo regista non vai da nessuna parte”.

Le due star di Hollywood hanno anche approfittato per oltrepassare il confine e andare a Dolceacqua, per visitare il castello e degustare qualche specialità della cucina italiana.

Al Monte-Carlo Film Festival adesso si attendono il gran finale ed il verdetto della giuria per conoscere i vincitori di questa edizione del Monte-Carlo Film Festival.

Riflettori accesi su Monte Carlo e la Costa Azzurra

Si parlerà ancora di televisione e cinema con due eventi internazionali: dal 18 al 22 giugno ci sarà il Festival della Televisione con tante star del piccolo schermo nel Principato e dal 3 al 6 luglio il Monaco Streaming Film Festival. Senza dimenticare Cannes dal 6 al 17 luglio.

Insomma, film, premi e personaggi anche nelle prossime settimane.

Andrea Munari