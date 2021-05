Monte Carlo Fashion Week: la Fashion Award Ceremony 2021

La Monte Carlo Fashion Week, piattaforma di riferimento per la moda etica in Europa e nel mondo, ha concluso la sua nona edizione con il pranzo di Gala presso la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, nel corso del quale sono stati consegnati i premi creati dalla Chambre Monégasque de la Mode.

Radio Monte è stata radio ufficiale

E' stato così suggellato l’impegno delle personalità che si sono distinte per il loro impegno creativo unito a un’etica sostenibile. I premi sono stati consegnati durante la Fashion Award Ceremony presentata da Victoria Silvstedt e dal nostro Maurizio Di Maggio.

L’International Fashion Award 2021 è stato consegnato da Gareth Wittstock alla maison svizzera Akris.

Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci, è stato premiato con il Business Leader Award 2021 da Federica Nardoni Spinetta, ideatrice della manifestazione e Presidente e Fondatrice della Chambre Monégasque de la Mode.

Il premio Positive Change Award 2021 è stato assegnato da Rosanna Trinchese (Artistic Director della Monte-Carlo Fashion Week) a Sara Sozzani Maino, Deputy Director di Vogue Italia e head of Vogue Talents, per il progetto che ricerca e supporta la nuova generazione di creativi in tutto il mondo.

Philippe Prudhomme di Bettina ha ricevuto il Made in Monaco 2021, consegnatogli da Mireille Pietri- General Secretary of the Chambre Monégasque de la Mode- per il suo importante contributo dato alla diffusione della moda Made in Monaco.

Il pilota di Formula 1 Charles Leclerc è stato premiato con il Most Fashionable Sportsman 2021.

Edoardo Iannuzzi e Giò Giacobbe di ACBC Shoes sono stati dichiarati vincitori del Contest of the Sustainable Award 2021, consegnato loro da Victoria Silvstedt, per l’impegno profuso nella produzione di scarpe sostenibili.

Il secondo premio del Sustainable Contest con menzione Speciale è andato all’italiana Zerobarracento; il terzo premio ex-equo a Sarayaa dal Senegal e Anita Lara dal Guatemala.

A Domenico Dolce e Stefano Gabbana è andato lo Special Award 2021, in virtù del savoir faire sartoriale che identifica lo stile di Dolce&Gabbana.

La Monte Carlo Fashion Week ha visto la partecipazione di nomi autorevoli del settore fashion internazionale come l’imprenditore Brunello Cucinelli, Sara Sozzani Maino (Head of Vogue Talents e Deputy Director di Vogue Italia nonchè International Brand Ambassador CNMI) e la stilista Stella Jean, alternarsi in approfondimenti sui principali temi legati alla moda, alla sostenibilità, all’inclusività e valorizzazione della diversità.

«In questo momento storico in cui l’intero settore moda si è trovato a riflettere sulla necessità di un profondo cambiamento e l’esigenza di un approccio etico a tutto tondo, è stato per noi fondamentale dare un segnale di presenza, di forza, di unione per dimostrare come la moda non sia solo un’industria, ma sia cultura a tutto tondo», ha commentato Federica Nardoni Spinetta, ideatrice della manifestazione e Presidente e Fondatrice della Chambre Monégasque de la Mode.