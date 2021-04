Il Principe Alberto di Monaco: l'intervista esclusiva per Radio Monte Carlo

Il 22 aprile il mondo intero celebra la Giornata Mondiale della Terra e Radio Monte Carlo, oltre a una programmazione interamente dedicata, manda in onda un'intervista esclusiva al Principe Alberto II di Monaco, da sempre attivamente impegnato, anche con la Fondazione che porta il suo nome, nella tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo durevole.

L'intervista esclusiva è in onda alle 18.20

Il Principe Alberto ha scelto personalmente il Jardin d’Hiver all’interno del Palazzo Principesco per questa nostra intervista. Era un luogo particolarmente amato e frequentato dalla madre, la Principessa Grace.

La bimba nel ritratto è la Principessa Gabriella, figlia del Sovrano. E’ la prima volta che il dipinto è mostrato in pubblico, proprio in questa occasione con Radio Monte Carlo.



Radio Monte Carlo inoltre si impegna quotidianamente affinché ogni singolo, attraverso i propri comportamenti, possa diventare elemento attivo nella salvaguardia dell’ambiente. A questo scopo, ogni giorno alle 10.40 e alle 15.40 vanno in onda due appuntamenti “Radio Monte Carlo Ambiente”. Notizie, curiosità, suggerimenti e raccomandazioni sui tanti temi di attualità come energie rinnovabili, mobilità sostenibile, green economy, biodiversità, inquinamento atmosferico-acustico-luminoso, cambiamenti climatici, rifiuti e risorse materiali, riscaldamento globale, raccolta differenziata.

(Photo: G. Luci / Palais Princier)