Charlotte Casiraghi è il nuovo, bellissimo volto di una celebre maison

Dal 1 gennaio 2021 Charlotte Casiraghi sarà la nuova brand ambassador di Chanel. Ad annunciarlo è stata la stessa maison parigina, ufficializzando e rinsaldando un rapporto di amicizia nato con Karl Lagerfeld e proseguito oggi con Virginie Viard.

Charlotte è stata scelta non soltanto per il suo amore per le creazioni della maison, che indossa sin da bambina, ma soprattutto per la sua visione della moda intesa come processo culturale: valori condivisi con la casa di moda e con la stessa Coco.

Charlotte, laureata in filosofia e con una profonda passione per la letteratura, è fondatrice e presidentessa dell'associazione Rencontres philosophiques de Monaco, che ha lo scopo di promuovere la filosofia attraverso dibattiti tematici.

La sua passione per le arti della poesia e della fotografia è stata alimentata dal grande designer Karl Lagerfeld, che in passato le ha illustrato i segreti dell'obiettivo, non solo come protagonista degli scatti, ma anche come autrice degli stessi.

Oggi Charlotte, accanto a Virginie Viard, rinsalda quel legame con la maison e si appresta a diventare protagonista per Chanel di una serie di incontri con personalità della moda e dell'arte. Il progetto, intitolato Les Rendez-vous littéraires rue Cambon, avrà inizio dal 26 gennaio 2021.

Inoltre, la primogenita della principessa Carolina di Monaco sarà anche protagonista della campagna primavera-estate 2021 di Chanel, realizzata proprio a Monaco da Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin.

(Credits photo: Getty)