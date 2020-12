Monte Carlo: è Cristiano Ronaldo il vincitore del prestigioso Golden Foot Award

Cristiano Ronaldo è il vincitore del prestigioso Golden Foot Award, il riconoscimento che ogni anno a Monte Carlo premia il miglior calciatore dell'anno.

Per il 2020 gli appassionati di calcio e i tifosi di tutto il mondo non hanno avuto dubbi: è Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus e della Nazionale portoghese, il miglior giocatore del 2020.

Ronaldo è stato il più votato tra candidati come Lionel Messi (Barcellona), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Giorgio Chiellini (Juventus), Neymar Jr. (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Sergio Aguero (Manchester City), Gerard Piqué (Barcellona), Mohamed Salah (FC Liverpool), Arturo Vidal (Inter).

Quest'anno poi è stato istituito il premio Golden Foot Prestige, riconoscimento dedicato a un Presidente di squadra ancora in attività, che si è distinto per i risultati conseguiti, raggiungendo traguardi ambiziosi. La Commissione del Golden Foot, a seguito di un sondaggio presso la stampa internazionale, ha deciso di assegnare il primo Golden Foot Prestige ad Andrea Agnelli, Presidente della Juventus Football Club, che ha vinto il campionato per 9 volte consecutive e vanta ad oggi 17 trofei conquistati in 10 anni.

(Foto Getty Images)