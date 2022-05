Falcone e Borsellino: emessa una moneta da 2 euro in loro memoria

Sono passati trent'anni da due atroci stragi, tuttora assai vive nella coscienza di chi ha a cuore l'Italia e la legalità. Nel 1992 infatti persero la vita due magistrati coraggiosi, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il primo il 23 maggio, a Capaci, in provincia di Palermo. Con Falcone, morirono la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. I feriti furono 23. Borsellino fu assassinato a Palermo il19 luglio 1992 in quella che fu definita la strage di via D'Amelio. Con il magistrato caddero anche cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Adesso il Poligrafico e Zecca dello Stato rende omaggio ai due magistrati con una moneta commemorativa da due euro, che avrà corso legale in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. A realizzarla è stato l’artista Valerio De Seta, che si è ispirato alla celebre fotografia in cui Falcone e Borsellino sorridono insieme.

(Foto Getty Images)