Giorgio Armani cita l'Infinito di Leopardi e ricorda a tutti noi che c'è bisogno di dolcezza

Giorgio Armani ha ancora una volta dimostrato di essere unico. Inimitabile. A conclusione della presentazione della nuova collezione Donna Primavera/Estate 2022, ha infatti avuto parole che sono state di pura emozione.

Re Giorgio aveva appena presentato, nello spazio intimo e raccolto dello storico teatrino di via Borgonuovo, le sue creazioni eteree e sognanti. Ed era poi uscito in passerella, con gli occhi lucidi per la commozione, citando "L'Infinito" di Giacomo Leopardi.

“I tempi, a mio avviso, richiedono questo” ha esclamato commosso lo stilista. Che poi ha aggiunto: "Oggi si ha voglia di dolcezza, di essere innamorati e che qualcuno si innamori di noi. Abbiamo voglia di recuperare dei rapporti persi a causa del mondo, che sta andando verso una situazione discutibile. Teniamo quello che abbiamo con i denti, abbiamo la Terra: cerchiamo di salvare lei e noi stessi. Lo storico teatrino di via Borgonuovo è stato sfondo di sfilate che in molti ricordano e che per me rappresentano il momento fondante della mia estetica. La decisione di sfilare di nuovo in questo spazio è legata al desiderio di recuperare con la collezione Giorgio Armani una dimensione più raccolta, intima. È un ritorno alle origini, senza alcuna nostalgia". E anche tra il pubblico, a questo punto, l'emozione è stata totale. Grazie, Re Giorgio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Armani (@giorgioarmani)

(foto Getty Images)