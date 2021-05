Con il Segnalibro si parla di felicità semplice

Basta aprire il cuore e scoprire che può trovarsi anche nel palazzo di fronte.

La felicità è un tema che ci appassiona e sono tanti i romanzi che trattano questo stato d’animo che ci procura benessere.

Forse la felicità è uno stato mentale a cui dobbiamo allenarci e per farlo dobbiamo imparare a cogliere le occasioni che ci si parano davanti e dobbiamo uscire dalla nostra comfort zone e sfidare l’ignoto con coraggio.

Proprio come fa Cristina la protagonista del romanzo di Sara Rattaro, scrittrice seguita e amata dal suo pubblico, con il romanzo "Una felicità semplice", pubblicato da Sperling & Kupfer.

La intervisteremo con piacere domenica 23 maggio alle 12.00 per Il Segnalibro e ci faremo raccontare di questo amore che porta con sé un pizzico di magia, che nasce all’improvviso e che diventa una seconda possibilità per Cristina per amare ancora e la spinta per ritrovare il coraggio di inseguire i sogni accantonati.

Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo, perché è il momento di tornare ad aprirsi alla felicità.