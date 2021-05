Melania Trump e la nuova polemica: tra cespugli di rose e Jackie Kennedy

Melania Trump è sempre nel''occhio del ciclone. La ex First Lady degli Stati Uniti è infatti protagonista di una nuova polemica. Per essere più precisi, a essere messo in discussione è adesso uno dei giardini della Casa Bianca, che Melania aveva fatto modificare durante la presidenza del marito Donald.

Nello specifico, si trattava dell'amatissimo Rose Garden, creato dall'inimitabile Jackie Kennedy quando il Presidente degli Stati Uniti era John Fitzgerald Kennedy. Jackie lo aveva progettato di ritorno da un viaggio della coppia presidenziale in Europa e ne aveva fatto un vero angolo di paradiso. Nel 2020 Melania lo aveva fatto modificare, scatenando molte proteste.

Before and after photographs of newly renovated White House Rose Garden:

courtesy #Getty and @marycjordan pic.twitter.com/w6bzoNHMjC — Michael Beschloss (@BeschlossDC) August 22, 2020

Adesso c'è persino una petizione on line, su Change.org, che chiede a gran voce di "deMelanizzare" il celebre giardino. Secondo i sostenitori della petizione, adesso il paradiso delle rose di Jackie si è trasformato in «un noioso tributo» a Melania. Tra le richieste, anche quella di ripristinare il meraviglioso albero di ciliegio giapponese che Melania aveva fatto portar via.

(Foto Getty Images)