21 aprile: si festeggia il Natale di Roma

Sancisce il Natale di Roma, ma il 21 aprile è anche l’unico giorno dell’anno in cui (nuvole permettendo) si verifica un fenomeno di enorme seduzione scenica.

I raggi di sole entrano all’interno del Pantheon: illuminando appieno la porta di bronzo dell'ingresso, da cui storicamente faceva il proprio ingresso l'imperatore.

L'effetto di luce che affascina i presenti non è casuale, ma fu progettato al momento della costruzione del Pantheon: decisa da Agrippa, genero dell'imperatore Augusto, nel 27 a.C.

Proprio Agrippa progettò la cupola, con il suo particolare oculo, per volontà di Augusto: con l’intenzione di scandire le stagioni e far sì che, nel Natale di Roma, la luce centrasse la porta di bronzo per illuminare il sovrano da capo a piedi.

(Foto Getty Images)