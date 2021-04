Melania Trump e il suo nuovo, sbalorditivo lavoro

Cosa fa una First Lady, quando diventa ex? Be', c'è chi si dà a una carriera politica tutta propria, come Hillary Clinton. Chi si occupa di comunicazione, media, editoria ed educazione, come Michelle Obama. E chi, come Melania Trump, si inventa completamente un'attività tutta nuova.

Prima di sposare Donald Trump, Melania era una modella. Poi il matrimonio con il futuro Presidente degli Stati Uniti aveva allontanato la neo signora Trump dalle passerelle. E che fare adesso, quando i riflettori della politica si sono (forse) spenti sulla coppia? Be', un'idea c'è.

Grazie al nuovo sito lanciato da Donald Trump, 45office.com (con chiaro riferimento al suo essere stato il 45° Presidente degli Stati Uniti), Melania si offre... come ospite d'eccezione a matrimoni e compleanni. Naturalmente a pagamento. Come riporta il magazine Madame Figaro, Melania «si offre di assistere personalmente a nozze e feste d'anniversari». Avanzare la richiesta è facile: sul sito un apposito modulo da compilare permette di fare richiesta. La risposta arriva entro sei settimane.

Durante la Presidenza Trump, Melania è stata spesso accusata di essere fredda, distante dagli statunitensi. Adesso finalmente è arrivato per lei il momento di stare più vicina ad alcuni di loro. Almeno a quelli che hanno messo mani al portafoglio, pur di assicurarsi la sua presenza al loro ricevimento.

(Foto Getty Images)