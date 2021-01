Lo spettacolo che non ti aspetti... Il deserto del Sahara ricoperto di neve

La neve (inaspettata) ha ricoperto il deserto del Sahara, e per la quarta volta in 40 anni è arrivata a Ain Sefra, una città algerina nota come “la porta del deserto”, dove il termometro in questi giorni è sceso sotto lo zero, arrivando a -3 ° C.

Il deserto imbiancato è uno spettacolo della natura davvero bizzarro, ma comunque possibile. L’ultimo episodio analogo, infatti, è avvenuto nel 2018, sempre nel mese di gennaio.

Circa quaranta centimetri di neve si sono dunque mischiati alle dune sabbiose solitamente roventi. Potevano quindi mancare dettagliate testimonianze di questo curioso fenomeno? Ovviamente no, e sui social sono state condivise immagini davvero suggestive, come quelle realizzate dal fotografo Karim Bouchetata, i cui scatti e filmati restituiscono un’immagine delle dune davvero imperdibile.

Godiamoci questo spettacolo della natura, insolito e suggestivo.

