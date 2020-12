L'Italia si risveglia sotto la neve... ed è un incanto

La neve ha fatto capolino in Italia. E non solo in montagna: un manto bianco bellissimo ha ricoperto anche molte cittadine. Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, complice il calo delle temperature, lo Stivale è stato protagonista di uno spettacolo davvero suggestivo.

È come se la neve potesse spazzare via tutto, liberandoci da quello che abbiamo passato nei mesi precedenti e che ancora non ci abbandona. Lasciamoci alle spalle questo funesto 2020, ricominciamo... torneremo ad abbracciarci, torneremo a vivere la nostra esistenza in maniera tranquilla, inseguiremo i nostri nostri e non ci faremo bloccare dagli incubi. La neve ricopre strade, palazzi, piazze e giardini pubblici... un incanto per gli occhi, ma anche per l'anima.

Milano questa mattina è apparsa così. Vedere il Duomo incorniciato in questo modo è davvero affascinante.

Anche Torino si è svegliata sotto la neve... la Mole Antonelliana vigila sulla sua città tutta bianca.

Qui una suggestiva vista dei tetti di Verona... più romantica che mai!

Anche Genova ci ha dato il suo buongiorno sotto la neve.

